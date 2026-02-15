Vorteilswelt
Klagenfurt holt letztes Männer-Viertelfinal-Ticket

15.02.2026 20:24
-(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

VBK Klagenfurt hat sich mit Rang acht am Ende des Grunddurchganges das letzte Viertelfinal-Ticket in der Austrian Volley League der Männer gesichert!

Die Kärntner profitierten von einer klaren 0:3-Niederlage des Neunten Sportunion St. Pölten bei UVC Graz am Sonntag.

In der Frauenliga gingen die UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn als Achter durchs Ziel. Auch hier blieb die Sportunion St. Pölten nach einem 0:3 bei UVC Graz als Neunter auf der Strecke.

Spielplan gibt’s demnächst
Die Viertelfinal-Duelle bei Männern und Frauen beginnen Anfang März. Die Liga wird den Spielplan, genauso wie jenen für die Relegation, demnächst bekannt geben.

