Klagenfurt holt letztes Männer-Viertelfinal-Ticket

Austria-Coach Helm: „Jeder kämpft für den anderen“
Stimmen zum BL-Sonntag
VBK Klagenfurt hat sich mit Rang acht am Ende des Grunddurchganges das letzte Viertelfinal-Ticket in der Austrian Volley League der Männer gesichert!
Die Kärntner profitierten von einer klaren 0:3-Niederlage des Neunten Sportunion St. Pölten bei UVC Graz am Sonntag.
In der Frauenliga gingen die UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn als Achter durchs Ziel. Auch hier blieb die Sportunion St. Pölten nach einem 0:3 bei UVC Graz als Neunter auf der Strecke.
Spielplan gibt’s demnächst
Die Viertelfinal-Duelle bei Männern und Frauen beginnen Anfang März. Die Liga wird den Spielplan, genauso wie jenen für die Relegation, demnächst bekannt geben.
