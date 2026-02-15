Vorteilswelt
Tapfere Steirerin (3)

Leukämie besiegt: „Den schwersten Weg hatte Lisa“

Steiermark
15.02.2026 17:00
Lisa am Weg zur Klingel, die man läutet, wenn die Chemotherapie beendet ist
Lisa am Weg zur Klingel, die man läutet, wenn die Chemotherapie beendet ist(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Hannah Michaeler
Von Hannah Michaeler

Lisa Fras aus Unterlamm in der Steiermark hat Leukämie. Die Dreijährige hat diese Woche ihre Chemotherapie beendet. „Wir sind am Ende eines schlimmen Weges, aber es kommt noch viel auf uns zu“, erzählt ihre Mutter Marjana anlässlich des heutigen Weltkinderkrebstages. 

Die Tür zur Station geht auf, Ärzte und Pfleger klatschen. Etwas unsicher schaut Lisa drein, zu viel Aufmerksamkeit liegt auf der Dreijährigen, als sie mit ihren Eltern Marjana Fras und Tilen Zupanek aus Unterlamm durch den Krankenhausgang tapst. „Wir wünschen dir alles Gute der Welt“, sagt Martin Benesch, Abteilungsleiter der pädiatrischen Hämato-Onkologie am LKH-Universitätsklinikum Graz. Er gibt Lisa eine Tapferkeitsurkunde mit Peppa Wutz. Dann nimmt Mama Marjana mit ihrer Tochter am Arm die Schnur der Klingel und läutet. „Danke“, sagt sie zum Team der Station unter Tränen. „Wir sind dankbar, dass uns jeden Tag jemand geholfen hat.“ 

Krankheit, die das Leben der ganzen Familie bestimmt
Schon vor ihrem dritten Geburtstag musste Lisa etwas über sich ergehen lassen, das kein Kind erleben sollte: eine Chemotherapie. Denn Lisa leidet an Leukämie, die zu den häufigsten Krebsformen bei Kindern zählt. Etwa 1000 junge Patienten werden pro Jahr in Graz stationär wegen Krebserkrankungen aufgenommen. Am heutigen Kinderkrebstag will die Familie Fras ihre Geschichte erzählen – nicht um Mitleid zu erregen, sondern um aufzuklären über die Krankheit, die das Leben nicht nur von Lisa, sondern auch ihrer Eltern und Schwestern (10 und 13) bestimmt. 

