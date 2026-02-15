Leukämie besiegt: „Den schwersten Weg hatte Lisa“

Krankheit, die das Leben der ganzen Familie bestimmt

Schon vor ihrem dritten Geburtstag musste Lisa etwas über sich ergehen lassen, das kein Kind erleben sollte: eine Chemotherapie. Denn Lisa leidet an Leukämie, die zu den häufigsten Krebsformen bei Kindern zählt. Etwa 1000 junge Patienten werden pro Jahr in Graz stationär wegen Krebserkrankungen aufgenommen. Am heutigen Kinderkrebstag will die Familie Fras ihre Geschichte erzählen – nicht um Mitleid zu erregen, sondern um aufzuklären über die Krankheit, die das Leben nicht nur von Lisa, sondern auch ihrer Eltern und Schwestern (10 und 13) bestimmt.