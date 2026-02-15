Nussbaumer sieht ÖOC-Team bei Halbzeit auf Kurs!

Bei all der Freude über die Erfolge vergisst Nussbaumer aber auch nicht auf all jene, die sich ihre Träume nicht erfüllen konnten. „Wir haben von Anfang an gesagt, wir freuen uns über jede Medaille, aber wir werden jeden durchtragen, der keinen persönlichen Erfolg hat oder sogar eine persönliche Niederlage. Ich habe es selbst erlebt, es dauert Jahre, eine Niederlage wegzustecken, vielleicht kann man sie auch nie wegstecken. Das gehört zum Sport dazu, das muss man akzeptieren“, erklärte der ehemalige Ruderer, der dreimal selbst an Olympischen Spielen teilgenommen hatte.