Verletzter Kormoran klopft an Tür der Notaufnahme

Als die Feuerwehr anrückte, blieb das Tier ruhig stehen und ließ sich hochheben. Mitgliedern der Feuerwehr und medizinischem Personal der Notaufnahme gelang es, den Angelhaken zu entfernen und die Wunde zu versorgen. Danach wurde der Kormoran in der Parkanlage des Klinikums wieder in die Freiheit entlassen.