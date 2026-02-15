Verletzter Kormoran klopft an Tür der Notaufnahme

Damit hätten die Mitarbeiter des Klinikums Links der Weser in der deutschen Stadt Bremen wohl nicht gerechnet. Am Sonntagnachmittag kam ein tierischer Patient selbstständig vorbei ...
Ein Kormoran habe sich vor der Zugangstür der Notaufnahme bemerkbar gemacht, indem er mit dem Schnabel gegen die Scheibe der Eingangstür pickte, teilte die Feuerwehr Bremens am Sonntagabend mit.
Dreifacher Angelhaken im Schnabel
Im Schnabel des Wildvogels hatte sich nach Informationen der „Bild“-Zeitung ein dreifacher Angelhaken festgesetzt. Die Mitarbeiter der Notaufnahme hätten daraufhin die Feuerwehr alarmiert.
„Meistertaucher“
Ein Kormoran ist ein schwarz glänzender Wasservogel mit langem Hals, keilförmigem Kopf und einem markanten scharfen Schnabel mit Hakenspitze. Die Tiere mit ihren funkelnd grünen Augen gelten als „Meistertaucher“. Ein Angelhaken im Schnabel kann für sie extrem gefährlich werden – Infektionen, Schmerzen und sogar Verhungern wären möglich.
Wenn sich ein verletzter Kormoran in die Nähe von Menschen begibt, ist das Tier meist in extremer Not.
Ein Klinikmitarbeiter
Als die Feuerwehr anrückte, blieb das Tier ruhig stehen und ließ sich hochheben. Mitgliedern der Feuerwehr und medizinischem Personal der Notaufnahme gelang es, den Angelhaken zu entfernen und die Wunde zu versorgen. Danach wurde der Kormoran in der Parkanlage des Klinikums wieder in die Freiheit entlassen.
