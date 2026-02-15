Hillebrand mit Tor und Assist bei 4:0-Sieg des HSV

Sophie Hillebrand hat am Sonntag beim 4:0-Auswärtssieg des Hamburger SV bei der TSG Hoffenheim in Deutschlands Frauen-Bundesliga eine tragende Rolle gespielt!
Die 24-jährige ÖFB-Teamspielerin besorgte in der 69. Minute den Endstand, nachdem sie zuvor den zweiten Treffer vorbereitet hatte. Mit sechs Saisontoren liegt sie in der Liga-Schützenliste auf Platz zwölf. Aufzeigen konnte auch ÖFB-Teamstürmerin Melanie Brunnthaler mit zwei Torvorlagen.
Für den von Liese Brancao gecoachten HSV war es ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, man setzte sich zwei Punkte von der Abstiegszone ab. Am anderen Ende der Tabelle konnte der überlegene Leader FC Bayern jubeln, ohne zu spielen, weil Verfolger VfL Wolfsburg mit einem Heim-1:1 gegen den Vorletzten SGS Essen patzte.
Rusek debütiert für Juventus
In der italienischen Liga kam die 21-jährige Torfrau Larissa Rusek zu ihrem Debüt bei Topklub Juventus Turin, beim 0:0 gegen Lazio Rom hielt sie ihr Tor dabei sauber.
