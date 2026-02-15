Hillebrand mit Tor und Assist bei 4:0-Sieg des HSV

Für den von Liese Brancao gecoachten HSV war es ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, man setzte sich zwei Punkte von der Abstiegszone ab. Am anderen Ende der Tabelle konnte der überlegene Leader FC Bayern jubeln, ohne zu spielen, weil Verfolger VfL Wolfsburg mit einem Heim-1:1 gegen den Vorletzten SGS Essen patzte.