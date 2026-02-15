Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Deutsche Frauen-Liga

Hillebrand mit Tor und Assist bei 4:0-Sieg des HSV

Frauenfußball
15.02.2026 22:25
Sophie Hillebrand
Sophie Hillebrand(Bild: Hamburger SV)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sophie Hillebrand hat am Sonntag beim 4:0-Auswärtssieg des Hamburger SV bei der TSG Hoffenheim in Deutschlands Frauen-Bundesliga eine tragende Rolle gespielt!

0 Kommentare

Die 24-jährige ÖFB-Teamspielerin besorgte in der 69. Minute den Endstand, nachdem sie zuvor den zweiten Treffer vorbereitet hatte. Mit sechs Saisontoren liegt sie in der Liga-Schützenliste auf Platz zwölf. Aufzeigen konnte auch ÖFB-Teamstürmerin Melanie Brunnthaler mit zwei Torvorlagen.

Für den von Liese Brancao gecoachten HSV war es ein wichtiger Sieg im Kampf um den Klassenerhalt, man setzte sich zwei Punkte von der Abstiegszone ab. Am anderen Ende der Tabelle konnte der überlegene Leader FC Bayern jubeln, ohne zu spielen, weil Verfolger VfL Wolfsburg mit einem Heim-1:1 gegen den Vorletzten SGS Essen patzte.

Rusek debütiert für Juventus
In der italienischen Liga kam die 21-jährige Torfrau Larissa Rusek zu ihrem Debüt bei Topklub Juventus Turin, beim 0:0 gegen Lazio Rom hielt sie ihr Tor dabei sauber.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Frauenfußball
15.02.2026 22:25
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
197.572 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
152.090 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.233 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
910 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
751 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Frauenfußball
3. Liga Ost:
Oberwart ist gerüstet – Aufstieg ist wieder Thema!
Trainingslager am Lago
Vom Gardasee blickte Wacker in Richtung 2. Liga
3. Liga Ost:
Unruhiger Herbst – Aufsteiger Parndorf blieb cool!
3. Liga Ost:
Vizemeister im Visier – Donau hat Lust auf mehr!
In die dritte Liga
Liefering verleiht 19-Jährigen an Traditionsverein

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf