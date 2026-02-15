Austria-Coach Helm: „Jeder kämpft für den anderen“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Wir sind bitter bestraft worden für Fehler in der ersten Hälfte. Für die zweite Hälfte mussten wir etwas an der Struktur verändern, denn bei einem dritten Tor wäre das Spiel vorbei gewesen. Wir haben es versucht, aber wir hatten keinen Erfolg. Ich hätte es gerne gesehen, dass wir viel mutiger auftreten mit dem Ball. Ich hätte es gerne gesehen, dass wir viel aggressiver und nach vorne gerichtet sind. Wir hätten einige Situationen viel besser ausspielen müssen, es waren genug Räume in dem Spiel da. Bei Martin Ndzie schaut es nicht gut aus. Er hat eine Knieverletzung.“

Zur Unterbrechung: „Es sind Kinder im Stadion, es sind Eltern im Stadion. Das Letzte, was wir tun sollten, ist ein Spiel zu spielen, das nicht sicher ist für sie, im Stadion zu sein. Ich verstehe zu 100 Prozent die Frustration, sie (die Fans, Anm.) unterstützen uns fantastisch und laut, überall wo wir hinkommen. Aber natürlich darf sich die Frustration nicht so zeigen wie heute am Ende des Spiels.“