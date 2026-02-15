Skispringen der Damen von Großschanze ab 18.45 Uhr

Eder soll mit „Wut im Bauch“ locker bleiben

Sie habe im zweiten Bewerb nichts mehr zu verlieren und könne es befreit angehen. „Natürlich habe ich jetzt keinen Druck mehr, ich kann locker reingehen in das Ganze. Die Nervosität ist jetzt für fünf Jahre aufgebraucht, da habe ich nichts mehr in mir. Vielleicht schaffe ich es, dass ich ganz locker bleibe und super Sprünge mache“, sagte Eder. Österreichs Trainer Thomas Diethart hofft, dass seine Nummer 1 eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität an den Tag legt. „Ich glaube, dass sie ein bisschen Wut im Bauch hat, was für sie im Normalfall recht gut ist, dass sie ein bisschen aggressiver dazu geht, das hat sie schon öfter bewiesen, wenn sie in der Angreiferposition ist“, sagte Diethart über die zu Saisonbeginn auch auf Großschanzen zweimal aufs Weltcuppodest gekommene Leogangerin.