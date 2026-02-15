Vorteilswelt
Basketball-Liga

Kapfenberg erstmals nach langer Pause wieder 1.!

15.02.2026 22:05
-(Bild: GEPA)
Die Bulls Kapfenberg stehen nach knapp fünf Jahren wieder einmal an der Spitze der Basketball-Superliga der Männer!

Die Steirer setzten sich am Sonntag in der Auftaktrunde der Platzierungsrunde gegen die Klosterneuburg Dukes mit 96:73 (41:41) durch und liegen zwei Punkte vor den Oberwart Gunners und den Flyers Wels.

Die Burgenländer verloren bei BC Vienna 68:89 (38:42), die Oberösterreicher hatten schon am Samstag bei UBSC Graz mit 72:100 (27:48) den Kürzeren gezogen.

