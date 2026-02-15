Kapfenberg erstmals nach langer Pause wieder 1.!

Nach Drogensucht vier Millionen Dollar gewonnen
Erster Sieg seit 2010
Die Bulls Kapfenberg stehen nach knapp fünf Jahren wieder einmal an der Spitze der Basketball-Superliga der Männer!
Die Steirer setzten sich am Sonntag in der Auftaktrunde der Platzierungsrunde gegen die Klosterneuburg Dukes mit 96:73 (41:41) durch und liegen zwei Punkte vor den Oberwart Gunners und den Flyers Wels.
Die Burgenländer verloren bei BC Vienna 68:89 (38:42), die Oberösterreicher hatten schon am Samstag bei UBSC Graz mit 72:100 (27:48) den Kürzeren gezogen.
