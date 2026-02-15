„Schnellster Zug“: Westbahn startet in den Süden

„Krone“: Nur noch zwei Wochen bis zum Start auf der Südstrecke. Ist die Westbahn bereit?

Thomas Posch: Ja, aber der Zeitplan ist sehr straff, der Adrenalinspiegel steigt. Man darf nicht vergessen: Das ist der größte Wurf der Westbahn seit dem Unternehmensstart. Wir hatten in der Zwischenzeit Streckenerweiterungen, etwa nach Vorarlberg, Stuttgart und Saalfelden. Aber nichts hatte diese Dimension.

Marco Ramsbacher: Das ist die erste neue Himmelsrichtung seit dem Start der Westbahn: eine 400 Kilometer lange neue Strecke und ein komplett neues Fahrzeugkonzept, nämlich ein einstöckiger Zug und kein Doppeldecker, wie man es von der Westbahn gewohnt ist. Das ist der Semmering-Bergstrecke geschuldet.