Napoli nach Remis bereits elf Punkte hinter Inter!

Italiens Meister SSC Napoli liegt nach einem 2:2 im Spitzenspiel gegen AS Rom bereits elf Punkte hinter Serie-A-Leader Inter Mailand zurück!
Der Tabellendritte machte am Sonntag im Stadio Diego Armando Maradona zweimal einen Rückstand wett, konnte aber wie gegen Inter und Juventus im Jänner nicht gewinnen.
Leonardo Spinazzola (40.) und Alisson Santos (82.) trafen für Napoli (50), für die viertplatzierte Roma (47) war Donyell Malen doppelt erfolgreich (7., 71./Elfer).
