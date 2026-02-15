Vorteilswelt
Serie A

Napoli nach Remis bereits elf Punkte hinter Inter!

Fußball International
15.02.2026 22:51
Viel Gewusel am Feld, aber kein Sieger bei SSC Napoli gegen AS Rom
Viel Gewusel am Feld, aber kein Sieger bei SSC Napoli gegen AS Rom(Bild: AP/Alessandro Garofalo)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Italiens Meister SSC Napoli liegt nach einem 2:2 im Spitzenspiel gegen AS Rom bereits elf Punkte hinter Serie-A-Leader Inter Mailand zurück!

0 Kommentare

Der Tabellendritte machte am Sonntag im Stadio Diego Armando Maradona zweimal einen Rückstand wett, konnte aber wie gegen Inter und Juventus im Jänner nicht gewinnen.

Leonardo Spinazzola (40.) und Alisson Santos (82.) trafen für Napoli (50), für die viertplatzierte Roma (47) war Donyell Malen doppelt erfolgreich (7., 71./Elfer).

Fußball International
15.02.2026 22:51
Folgen Sie uns auf