Nach Drogensucht vier Millionen Dollar gewonnen

Was für ein Comeback! Nachdem er sich zwölf Jahre wegen Drogen- und Alkoholproblemen zurückgezogen hatte, feierte US-Golfprofi Anthony Kim nach 16 Jahren wieder einen Turniersieg. Für den Triumph beim LIV-Tour-Event in Adelaide vor Größen wie Jon Rahm und Bryson DeChambeau erhielte er vier Millionen Dollar Preisgeld.
Anthony Kim war ganz unten. Jetzt ist er wieder ganz oben. Mit seinem Töchterchen auf den Armen feierte der 40-Jährige in Adelaide den größten Erfolg seiner Karriere. Der Amerikaner meinte: „Ich hatte viel Tiefpunkte, die ich in meinem Leben durchgemacht habe und aus denen ich mich herausgraben musste. Bei jedem Putt, der reinging, spürte ich den Kampf, und ich überwand ihn. Es war therapeutisch da draußen, sich durchzukämpfen und am Ende oben zu stehen.“
„Ihr könnt alles schaffen“
Kim, der eine großartige 63er-Schlussrunde spielte, ergänzte: „Niemand außer mir muss an mich glauben. Und für alle, die gerade Schwierigkeiten haben: Ihr könnt alles schaffen. Ich möchte mich bei allen Menschen bedanken, die mich unterstützt haben.“ Zuletzt hatte er 2010 die Houston Open auf der PGA-Tour gewonnen.
Nach zwei Jahren ohne Top-Ergebnisse wieder voll da
Erst 2024 hatte er die Rückkehr in den Sport als Wild Card-Spieler bei der LIV-Tour gewagt. Die Rückkehr in den professionellen Wettbewerb war schwer, die Ergebnisse blieben aus. Sowohl 2024 und 2025 beendete er die Saison in der Drop Zone und spielte sich nur über das Promotions Event zurück in die Liga. 2026 scheint alles anders zu laufen. In Riad legte Kim bereits einen starken Start in die Saison hin und erreichte mit Platz 22 sein bestes LIV Golf Ergebnis bis dahin. Doch in Adelaide legte er noch einen drauf.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.