Nach Drogensucht vier Millionen Dollar gewonnen

Nach zwei Jahren ohne Top-Ergebnisse wieder voll da

Erst 2024 hatte er die Rückkehr in den Sport als Wild Card-Spieler bei der LIV-Tour gewagt. Die Rückkehr in den professionellen Wettbewerb war schwer, die Ergebnisse blieben aus. Sowohl 2024 und 2025 beendete er die Saison in der Drop Zone und spielte sich nur über das Promotions Event zurück in die Liga. 2026 scheint alles anders zu laufen. In Riad legte Kim bereits einen starken Start in die Saison hin und erreichte mit Platz 22 sein bestes LIV Golf Ergebnis bis dahin. Doch in Adelaide legte er noch einen drauf.