Erster Sieg seit 2010

Nach Drogensucht vier Millionen Dollar gewonnen

Sport-Mix
15.02.2026 22:52
US-Golfer Anthony Kim gewann das LIV-Tour-Turnier in Adelaide, kassierte dafür vier Millionen ...
US-Golfer Anthony Kim gewann das LIV-Tour-Turnier in Adelaide, kassierte dafür vier Millionen Dollar Preisgeld.(Bild: EPA/MATT TURNER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was für ein Comeback! Nachdem er sich zwölf Jahre wegen Drogen- und Alkoholproblemen zurückgezogen hatte, feierte US-Golfprofi Anthony Kim nach 16 Jahren wieder einen Turniersieg. Für den Triumph beim LIV-Tour-Event in Adelaide vor Größen wie Jon Rahm und Bryson DeChambeau erhielte er vier Millionen Dollar Preisgeld.

0 Kommentare

Anthony Kim war ganz unten. Jetzt ist er wieder ganz oben. Mit seinem Töchterchen auf den Armen feierte der 40-Jährige in Adelaide den größten Erfolg seiner Karriere. Der Amerikaner meinte: „Ich hatte viel Tiefpunkte, die ich in meinem Leben durchgemacht habe und aus denen ich mich herausgraben musste. Bei jedem Putt, der reinging, spürte ich den Kampf, und ich überwand ihn. Es war therapeutisch da draußen, sich durchzukämpfen und am Ende oben zu stehen.“

So jubelte Anthony Kim über den Sieg.
So jubelte Anthony Kim über den Sieg.(Bild: AFP/BRENTON EDWARDS)

„Ihr könnt alles schaffen“
Kim, der eine großartige 63er-Schlussrunde spielte, ergänzte: „Niemand außer mir muss an mich glauben. Und für alle, die gerade Schwierigkeiten haben: Ihr könnt alles schaffen. Ich möchte mich  bei allen Menschen bedanken, die mich unterstützt haben.“ Zuletzt hatte er 2010 die Houston Open auf der PGA-Tour gewonnen.

Der Sieg brachte Anthony Kim vier Millionen Dollar Preisgeld.
Der Sieg brachte Anthony Kim vier Millionen Dollar Preisgeld.(Bild: AFP/BRENTON EDWARDS)

Nach zwei Jahren ohne Top-Ergebnisse wieder voll da
Erst 2024 hatte er die Rückkehr in den Sport als Wild Card-Spieler bei der LIV-Tour gewagt. Die Rückkehr in den professionellen Wettbewerb war schwer, die Ergebnisse blieben aus. Sowohl 2024 und 2025 beendete er die Saison in der Drop Zone und spielte sich nur über das Promotions Event zurück in die Liga. 2026 scheint alles anders zu laufen. In Riad legte Kim bereits einen starken Start in die Saison hin und erreichte mit Platz 22 sein bestes LIV Golf Ergebnis bis dahin. Doch in Adelaide legte er noch einen drauf.

Sport-Mix
15.02.2026 22:52
