Edelmetall-Lawine

Gastgeber im Hoch! Italien knackt Medaillen-Rekord

15.02.2026 20:06
Italien ist im Olympia-Medaillen-Fieber!
Gastgeber Italien hat bei den Olympischen Winterspielen den eigenen Olympia-Medaillen-Rekord schon vor Beginn der zweiten Woche geknackt!

Durch die Gold-Triumphe von Ski-Fahrerin Federica Brignone im Riesentorlauf und Biathletin Lisa Vittozzi sowie Silber des Snowboardcross-Teams und Bronze in der Langlauf-Staffel steht der Gastgeber schon bei 22 Medaillen, acht davon in Gold. Das hatte es bei Winterspielen für Italien noch nie gegeben.

Zur Halbzeit der Spiele auf Platz zwei hinter Norwegen
Der bisherige Rekord stand von 1994 in Lillehammer mit sieben Gold-Medaillen und insgesamt 20 Mal Edelmetall. Das Nationale Olympische Komitee Italiens (Coni) hatte vor Beginn dieser Spiele in Mailand und Cortina 19 Medaillen als Ziel ausgegeben. Im Medaillen-Spiegel rangiert Italien zur Halbzeit der Spiele auf Platz zwei hinter Norwegen.

