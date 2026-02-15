Gastgeber im Hoch! Italien knackt Medaillen-Rekord

Zur Halbzeit der Spiele auf Platz zwei hinter Norwegen

Der bisherige Rekord stand von 1994 in Lillehammer mit sieben Gold-Medaillen und insgesamt 20 Mal Edelmetall. Das Nationale Olympische Komitee Italiens (Coni) hatte vor Beginn dieser Spiele in Mailand und Cortina 19 Medaillen als Ziel ausgegeben. Im Medaillen-Spiegel rangiert Italien zur Halbzeit der Spiele auf Platz zwei hinter Norwegen.