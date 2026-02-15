Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sehr erleichtert“

Svancer als Quali-2. souverän im Big-Air-Finale

Olympia
15.02.2026 22:34
Matej Svancer
Matej Svancer(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Freeskier Matej Svancer hat sich mit zwei souveränen Sprüngen locker für das olympische Big-Air-Finale in Livigno qualifiziert!

0 Kommentare

Mit 182,25 Punkten sprang der 21-Jährige am Sonntag in Livigno sogar als Zweiter (182,25 Pkt.) hinter dem US-Amerikaner Mac Forehand (183) ins 12er-Finale am Dienstag (19.30 Uhr). In diesem peilt der Gesamtweltcup-Sieger aus Salzburg, der mit Rang sieben im Slopestyle unzufrieden war, seine erste Olympia-Medaille an.

Der fünffache Weltcup-Sieger Svancer landete seine ersten beiden von drei Versuchen und erhielt 92,25 sowie 90 Punkte für seine Tricks. Danach streckte der gebürtige Tscheche seine Hände in die Höhe und ließ sich beim dritten Versuch mit einem Showsprung von den Fans im Livigno Snow Park feiern. Seine höchste Wertung erhielt er für einen Switch Tailbutter 1800 – einer rückwärts angefahrenen Einlage mit einer fünffachen Drehung. Der zweite Trick war eine spezielle Ausführung eines Triple Cork 1620, bei dem er 4,5 Mal um die eigene Achse rotiert und sich dreimal über Kopf dreht.

Svancer weiß nun: „Die Tricks können klappen“
„Nach dem ersten Sprung war ich sehr erleichtert. Der hat im Training nicht so gut funktioniert, der zweite neue erst recht nicht. Es gibt mir viel, weil die Tricks doch klappen können“, sagte Svancer. Für das Big-Air-Finale überlege er, die gezeigten Sprünge einfach „noch cleaner“ zu zeigen. Auf den prognostizierten Schneefall freut er sich, denn der olympische Kicker ist pickelhart. „Es ist sehr eisig, ich fahre mit viel mehr Kanten als normalerweise.“

Julius Forer verpasste das angepeilte Finale nach einer ambitionierten Vorstellung (83,00 für den ersten Sprung) als 18. doch deutlich. Der Vorarlberger verabschiedete sich mit einem stylischen doppelten Vorwärtssalto von der Olympia-Bühne.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
15.02.2026 22:34
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
197.572 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
152.090 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
112.233 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
910 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
751 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Olympia
„Sehr erleichtert“
Svancer als Quali-2. souverän im Big-Air-Finale
Olympia-Bilanz
Nussbaumer sieht ÖOC-Team bei Halbzeit auf Kurs!
Aus Bronze wird Silber
Man nimmt‘s mit Humor: „Sind ohne Druck angereist“
Aus und vorbei!
Ski-WM-Legende beendet Karriere in Olympia-Slalom
Damen-Skispringen
Eder im Finale enorm stark – aber Gold holt Ström!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf