In Frauental flossen die Tränen bis nach Cortina

Es sollte ein Feiertag im beschaulichen Frauental werden. Sieben Hundertstel zu viel Rückstand stürzten die Fans von Julia Scheib am Sonntag aber ins Tal der Tränen, die bei ihren treuesten Anhängern nicht nur sprichwörtlich flossen. Wie bei Fanklub-Chefin Nina Stelzer, die der „Krone“ mit feuchten Augen gestand: „Wir sind stolz auf die Julia, dass sie es überhaupt so weit gebracht hat. Sie hat alles gegeben, wir haben alles gegeben.“