Man nimmt‘s mit Humor: „Sind ohne Druck angereist“

Zwölf Jahre danach bekommt die Biathlon-Staffel der Olympischen Winterspiele von Sotschi 2014 aufgrund eines Dopingfalls die Silbermedaille überreicht. Christoph Sumann und Daniel Mesotitsch sprechen im Österreich-Haus über die skurrile Situation und nehmen es mit Humor. Außerdem bekommt Sumann eine weitere Medaille umgehängt. In Vancouver 2010 erhält er nachträglich Bronze im Massenstart.