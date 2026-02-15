Vorteilswelt
Aus Bronze wird Silber

Man nimmt‘s mit Humor: „Sind ohne Druck angereist“

Olympia
15.02.2026 21:40
Porträt von Martin Grasl
Von Martin Grasl

Zwölf Jahre danach bekommt die Biathlon-Staffel der Olympischen Winterspiele von Sotschi 2014 aufgrund eines Dopingfalls die Silbermedaille überreicht. Christoph Sumann und Daniel Mesotitsch sprechen im Österreich-Haus über die skurrile Situation und nehmen es mit Humor. Außerdem bekommt Sumann eine weitere Medaille umgehängt. In Vancouver 2010 erhält er nachträglich Bronze im Massenstart.

