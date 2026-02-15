Man nimmt‘s mit Humor: „Sind ohne Druck angereist“

Austria-Coach Helm: „Jeder kämpft für den anderen“
Stimmen zum BL-Sonntag
Zwölf Jahre danach bekommt die Biathlon-Staffel der Olympischen Winterspiele von Sotschi 2014 aufgrund eines Dopingfalls die Silbermedaille überreicht. Christoph Sumann und Daniel Mesotitsch sprechen im Österreich-Haus über die skurrile Situation und nehmen es mit Humor. Außerdem bekommt Sumann eine weitere Medaille umgehängt. In Vancouver 2010 erhält er nachträglich Bronze im Massenstart.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.