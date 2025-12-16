Wiener Sehenswürdigkeiten auf Sparflamme gesetzt

Knapp vorbeigeschrammt an der Schließung im Strauss-Jahr ist dessen Wohnung in der Praterstraße. Am 2. März wird aber auch dort – wie im Haydnhaus und dem Neidhart-Festsaal – alles dicht gemacht. Die Exponate übersiedeln in Depots. Stellen müssen für die Schließungen nicht abgebaut werden, so das Museum. Dabei handelte es sich vor allem um Teilzeitjobs, größtenteils für Studenten. Künftig werden davon weniger gebraucht. Als Erfolg streicht das Museum hervor, dass es trotz klammer Finanzlage gelungen sei, am Gratis-Eintritt für die Dauerausstellung festzuhalten.