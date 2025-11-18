Wien Museum ehrt den Vater der sprechenden Bilder

„Wer das persönliche Leben ändern will, der muss die gesamte Gesellschaftsordnung ändern wollen.“ Den Schlüssel für diese Impulse hin zu einem besseren Leben sah Otto Neurath in der Bildung. Nur wer die Zusammenhänge versteht, kann sie verändern – für die Gesellschaft und für sich selbst. Um möglichst vielen Menschen den Zugang zu diesem Wissen zugänglich zu machen, entwickelten der 1882 in Wien geborene Ökonom und sein Team vor gut 100 Jahren eine Bildsprache, die es auch bildungsfernen Schichten möglich machen sollte, komplexe gesellschaftliche Strukturen zu erfassen.