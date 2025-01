Schnitzel, Schubert, schöne Zahlen im Wien Museum

„Das wird unsere Ausstellung über das Wiener Schnitzel“, kündigte Museumsdirektor Matti Bunzl scherzhaft die große Herbst-Ausstellung mit dem schlichten Titel „Fleisch“ an. In Wahrheit geht es um mehr. Die Schau will zeigen, wie Fleischverarbeitung und Fleischkonsum die Stadt vom Mittelalter über die St. Marxer Schlachthöfe bis heute geprägt hat. Bunzl traut sich wohl auch wegen der Erfolgsbilanz des ersten Jahrs seit der Wiedereröffnung seines Hauses über etwas sperrige Themen.