Luxus-Projekt: Baustopp für Mateschitz-Firma

Nicht ganz so euphorisch ist die politisch Verantwortliche, Planungsstadträtin Anna Schiester (Bürgerliste). Im Gegenteil. „Gerade in der Altstadt ist das ein Skandal“, sagt sie über den Abriss. „Es ist ein Wahnsinn, dass jemand glaubt, sich über die Regeln hinwegsetzen zu können.“ Nach dem Baupolizeigesetz droht den Projektwerbern jetzt eine Strafe von bis zu 25.000 Euro. Angesichts des Millionenvolumens des gesamten Projekts ist das keine Riesensumme. „Über die Höhe der Strafen muss man sicher reden“, sagt Schiester. Die Vorgaben wären aber nicht das Problem. „Es gibt kaum etwas strengeres als das Altstadterhaltungsgesetz“, ist sie überzeugt.