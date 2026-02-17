Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Bob-Zweier

Markus Treichl verbessert sich noch auf Platz neun

Olympia
17.02.2026 23:09
Markus Treichl (r.) und Daniel Bertschler
Markus Treichl (r.) und Daniel Bertschler(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Olympische Zweierbob-Bewerb hat für Markus Treichl zwar kein Spitzenresultat, aber eine persönliche Bestleistung im Zeichen der fünf Ringe gebracht. Mit einer kleinen Steigerung in den letzten zwei der vier Läufe verbesserte sich der Tiroler mit seinem Anschieber Daniel Bertschler am Dienstagabend in Cortina vom elften Halbzeitrang noch auf Platz neun. Sein bisher bestes Olympia-Resultat war Platz 15 2018 in Pyeongchang gewesen.

0 Kommentare

„Ich bin happy“, betonte Treichl, der den Zweier-Gesamtweltcup 2025/26 als Gesamtsiebenter beendet hatte. Auch wenn sich in die Freude gewisser Ärger über die Schnitzer im ersten Lauf am Montag schlich („Schade, dass wir da so viel liegengelassen haben“), stand für ihn am Ende eine „wirklich solide“ Vorstellung. Und die gibt Kraft für den kommenden Vierer-Bewerb am Samstag und Sonntag. „Volle Attacke“, verlautete Treichl.

  Indes krönte Johannes Lochner seine Karriere mit dem erstmaligen Olympia-Gold. Der 35-Jährige führte einen deutschen Dreifachsieg an, gewann vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich (+1,34 Sek.) und Adam Ammour (+1,82).

„Noch viel zu lernen“
Mit diesen Zeiten hatten Olympia-Debütant Jakob Mandlbauer und Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi nichts zu tun. Österreichs zweiter Bob war am Dienstag nur noch einmal im Einsatz, die beiden verpassten als 21. die Qualifikation der besten 20 für den vierten Lauf. Mandlbauer sah den ersten Auftritt bei den Spielen als Teil eines Reifeprozesses. „Es gibt noch viel zu lernen, aber wir haben ja noch einen Wettbewerb“, meinte der 27-Jährige, der ebenfalls im Vierer an den Start geht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
17.02.2026 23:09
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
183.569 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.277 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Wirtschaft
KiK schließt auch in Österreich weitere Filialen
110.171 mal gelesen
Krone Plus Logo
KiK schließt in Österreich Filialen.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1432 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1196 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1145 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Olympia
„Nur kleine Fehler“
Eiskunstläuferin Mikutina geht als 17. in die Kür!
Im Bob-Zweier
Markus Treichl verbessert sich noch auf Platz neun
„Mama hat gewonnen“
Rührende Szene zwischen US-Star und taubem Sohn
Hämmerle und die KI
„ChatGPT war sehr geduldig mit meinen Fragen“
Zu Besuch in Cortina
Fast plaudert Klopp den Letsch-Nachfolger aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf