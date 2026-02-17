Markus Treichl verbessert sich noch auf Platz neun

„Noch viel zu lernen“

Mit diesen Zeiten hatten Olympia-Debütant Jakob Mandlbauer und Daiyehan-Obafemi Nichols-Bardi nichts zu tun. Österreichs zweiter Bob war am Dienstag nur noch einmal im Einsatz, die beiden verpassten als 21. die Qualifikation der besten 20 für den vierten Lauf. Mandlbauer sah den ersten Auftritt bei den Spielen als Teil eines Reifeprozesses. „Es gibt noch viel zu lernen, aber wir haben ja noch einen Wettbewerb“, meinte der 27-Jährige, der ebenfalls im Vierer an den Start geht.