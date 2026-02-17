Konferenz mit PSG, Real und BVB ab 21 Uhr LIVE

Während Mourinho gegen seinen Ex-Club erneut auf eine Überraschung aus ist, möchte Real Revanche nehmen. „Ich hoffe, die Geschichte wiederholt sich nicht. Wir sind auf die Schwere des Spiels, des Gegners und der Atmosphäre vorbereitet“, erklärte Coach Alvaro Arbeloa und forderte von seiner Truppe: „Wir müssen dort ein großartiges Spiel machen. Wir dürfen uns nicht mit einem einfachen Ergebnis zufriedengeben, sondern müssen darauf aus sein, dieses Spiel zu gewinnen. Es liegt noch frisch in unserer Erinnerung, also wissen wir, wie kompliziert es wird.“ ÖFB-Teamkapitän David Alaba steht im Real-Kader, fungierte zuletzt als Joker.