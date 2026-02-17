„ChatGPT war sehr geduldig mit meinen Fragen“

Vor fünf Tagen verteidigt Alessandro Hämmerle erfolgreich seinen Olympia-Titel von Peking im Snowboard-Cross verteidigt. Im sportkrone-Interview gibt der Vorarlberger Einblick in die Leidenszeit mit Rückenproblemen. Dabei unterstützt ihn die künstliche Intelligenz. Somit hat auch ChatGPT einen Anteil am Erfolg.