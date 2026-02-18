Vorteilswelt
Olympia im Ticker

Slopestyle-Finale der Damen – ab 14.30 Uhr LIVE

Olympia
18.02.2026 04:25
Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Anna Gasser geht mit dem Slopestyle-Finale in ihren letzten Olympia-Bewerb. Wir berichten ab 14.30 Uhr live – siehe Ticker unten. 

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Anna Gasser musste auf ihren letzten Auftritt im Zeichen der Fünf Ringe noch ein wenig warten. Das olympische Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen in Livigno wurde am Dienstag witterungsbedingt abgesagt. Aufgrund des anhaltenden Wetters mit starkem Schneefall und Wind war es nicht möglich, den ursprünglich für 13 Uhr angesetzten Bewerb durchzuführen.

Anna Gasser
Anna Gasser(Bild: Christof Birbaumer)

Ein letzter Tanz
Gasser bestreitet im Slopestyle ihren letzten Auftritt bei Olympischen Winterspielen. In der Qualifikation hatte die Kärntnerin den fünften Platz belegt.

Zoi Sadowski-Synnott
Zoi Sadowski-Synnott(Bild: GEPA)

Als Favoritin geht in Livigno die Titelverteidigerin Zoi Sadowski-Synnott an den Start. Als größte Kontrahentin der in der Qualifikation siegreich gebliebenen Neuseeländerin gilt die Japanerin Kokomo Murase.

