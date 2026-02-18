Slopestyle-Finale der Damen – ab 14.30 Uhr LIVE

Anna Gasser geht mit dem Slopestyle-Finale in ihren letzten Olympia-Bewerb. Wir berichten ab 14.30 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Anna Gasser musste auf ihren letzten Auftritt im Zeichen der Fünf Ringe noch ein wenig warten. Das olympische Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen in Livigno wurde am Dienstag witterungsbedingt abgesagt. Aufgrund des anhaltenden Wetters mit starkem Schneefall und Wind war es nicht möglich, den ursprünglich für 13 Uhr angesetzten Bewerb durchzuführen.
Ein letzter Tanz
Gasser bestreitet im Slopestyle ihren letzten Auftritt bei Olympischen Winterspielen. In der Qualifikation hatte die Kärntnerin den fünften Platz belegt.
Als Favoritin geht in Livigno die Titelverteidigerin Zoi Sadowski-Synnott an den Start. Als größte Kontrahentin der in der Qualifikation siegreich gebliebenen Neuseeländerin gilt die Japanerin Kokomo Murase.
