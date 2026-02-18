Slopestyle-Finale der Damen – ab 14.30 Uhr LIVE

Anna Gasser musste auf ihren letzten Auftritt im Zeichen der Fünf Ringe noch ein wenig warten. Das olympische Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen in Livigno wurde am Dienstag witterungsbedingt abgesagt. Aufgrund des anhaltenden Wetters mit starkem Schneefall und Wind war es nicht möglich, den ursprünglich für 13 Uhr angesetzten Bewerb durchzuführen.