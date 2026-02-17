Eiskunstläuferin Mikutina geht als 17. in die Kür!

Fokussierung aufs Mentale zahlte sich aus

Im Monat seit der bei Platz 13 nicht so gut gelungenen EM-Vorstellung Mitte Jänner in Sheffield hatte sich Mikutina speziell aufs Mentale fokussiert und wurde dafür belohnt. „Ich habe mich gefreut, weil ich unter diesen Umständen und der Nervosität gut performt habe. Die Sprünge waren vielleicht nicht so gut wie im Training, aber der Rest war ohne Fehler.“ Die Sprünge verglich sie mit Fallschirmsprüngen. „So hat es sich jedes Mal angefühlt, jedes Mal ist es so emotional. Wenn du dann auf dem Boden landest, kannst du es voll genießen“, meinte die gebürtige Ukrainerin.