Rührende Szene zwischen US-Star und taubem Sohn

Sie hat es geschafft! Bei ihren fünften Olympischen Spielen ist die US-amerikanische Bobfahrerin Elana Meyers Taylor tatsächlich noch zur Goldmedaille gerast und sorgte anschließend für einen der herzergreifendsten Momente der Spiele.
Es war das letzte Puzzleteil, das in der bemerkenswerten Karriere der 41-Jährigen noch fehlte. Nach zwei Gesamtweltcup-Titel im Zweier sowie vier WM-Goldmedaillen darf sich Taylor nun endlich auch Olympiasiegerin nennen.
Kinder stets mit dabei
Wie bei fast jedem Bewerb drückten auch am Montag Taylors Söhne Nico und Noah ihrer Mama im Publikum die Daumen. Beide Buben sind seit ihrer Geburt gehörlos, neben ihrer Sportlerkarriere setzt sich Taylor intensiv für Kinder mit Handicaps ein.
Als sie nach ihrer Gold-Fahrt dann ihre Familie im Zielraum sah, brachen bei der US-Amerikanerin alle Dämme. Mit Tränen in den Augen ging die 41-Jährige in die Knie und erklärte ihrem Sohn anschließend in Gebärdensprache: „Mama hat gewonnen!“ Bilder, die um die Welt gehen und Millionen von Menschen Gänsehaut bescheren. Was für ein krönender Moment einer großartigen Karriere!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.