Rührende Szene zwischen US-Star und taubem Sohn

Als sie nach ihrer Gold-Fahrt dann ihre Familie im Zielraum sah, brachen bei der US-Amerikanerin alle Dämme. Mit Tränen in den Augen ging die 41-Jährige in die Knie und erklärte ihrem Sohn anschließend in Gebärdensprache: „Mama hat gewonnen!“ Bilder, die um die Welt gehen und Millionen von Menschen Gänsehaut bescheren. Was für ein krönender Moment einer großartigen Karriere!