Fast plaudert Klopp den Letsch-Nachfolger aus

Jürgen Klopp stattet am Dienstag dem Österreich-Haus in Cortina einen Besuch ab. Im Rahmen seines Kurzbesuchs spricht der Head of Global Soccer von Red Bull über die heutige Entlassung von Thomas Letsch bei Red Bull Salzburg. In gewohnter Manier sorgt der Deutsche für Schmunzler. und verplappert sich beinahe, als es um den freien Posten in der Mozartstadt geht.