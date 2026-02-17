Gespräche in Genf für Russen sehr angespannt

Schwere Angriffe gehen weiter

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha warf Moskau vor, mit massiven Angriffen in der Nacht auf Dienstag die aktuellen Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Krieges zu untergraben. „Das Ausmaß, in dem Russland Friedensbemühungen missachtet: Ein massiver Raketen- und Drohnenangriff auf die Ukraine kurz vor der nächsten Gesprächsrunde in Genf“, schrieb Sybiha am Dienstag in Onlinediensten.