Wrexham: Traumlos lässt Reynolds völlig ausflippen

Traumlos für Wrexham AFC! Der walisische Traditionsklub trifft im Achtelfinale des FA Cups auf den FC Chelsea. Ryan Reynolds, Hollywood-Schauspieler und Miteigentümer rastet vor Freude völlig aus.
Das Hollywood-Märchen geht munter weiter. 2021 übernahmen die Schauspiel-Stars Ryan Reynolds und Rob McElhenney den damaligen Fünftligisten – seitdem schreibt Wrexham Fußball-Geschichte. Drei Aufstiege in Folge, von der National League, Englands fünfter Liga, bis in die Championship: historisch!
Und der Weg ist noch nicht zu Ende. In ihrer ersten Saison in Englands zweithöchster Spielklasse mischen die „Red Dragons” gleich im oberen Tabellendrittel mit und schnuppern an den Play-off-Plätzen. Der große Traum heißt Premier League. Ob der Durchmarsch tatsächlich gelingt, wird sich zeigen.
FA-Cup-Fieber in Wales: FC Chelsea kommt!
Auch im FA Cup sorgt Wrexham für Begeisterung. In der dritten Runde wurde der Premier-League-Klub Nottingham Forest ausgeschaltet und in der vierten Runde folgte ein 1:0-Erfolg gegen Ipswich Town. Damit stehen die Waliser erstmals seit 1997 wieder im Achtelfinale – ebenfalls historisch!
Kein Wunder also, dass die Auslosung mit Spannung verfolgt wurde. Reynolds filmte seine eigene Reaktion gemeinsam mit Schauspielkollege Hugh Jackman und konnte sein Glück kaum fassen. Das Traumlos und der Gegner heißen: FC Chelsea! „Heilige Schei**“, schrieb Reynolds zu dem Clip auf X. Gespielt wird am 7. März im legendären Racecourse Ground, dem ältesten noch genutzten Fußballstadion der Welt.
„Wir spielen zu Hause?“, fragte Reynolds ungläubig in die Kamera. Jackman grinste: „Das ist doch genau das, was du wolltest!“ Es folgte ein High Five, lauter Jubel und Reynolds platzte vor Begeisterung heraus: „Verdammt! Ja! Was zur Hölle!“
Mehr als nur ein Klub
Dank der Doku-Serie „Welcome to Wrexham“ ist der Verein inzwischen ein globales Phänomen. Wrexham steht heute für ein Fußballprojekt mit internationaler Strahlkraft. Jetzt wartet Chelsea. Können die Waliser wieder für eine Überraschung sorgen? ...
