Vini Jr. beschimpft? Wirbel bei Benfica gegen Real

Richtig aufgelöst wurde möglicher Skandal noch (?) nicht

Minutenlang verharrten beide Teams in der Folge am Spielfeldrand, viel wurde diskutiert und aufeinander eingeredet. Was da genau besprochen wurde, ist allerdings unbekannt. Richtig aufgelöst wurde der mögliche Skandal dann aber nicht: Der Brasilianer kehrte auf den Platz zurück und die Partie wurde nach acht Minuten ohne irgendwelche Strafen fortgesetzt – eine Verlängerung auf dem „Grünen Tisch“ könnte allerdings vor allem für Prestianni noch ausstehen …