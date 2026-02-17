Vini Jr. beschimpft? Wirbel bei Benfica gegen Real

Ein böser Rassismus-Vorwurf überschattet das Duell von Benfica Lissabon und Real Madrid im Hinspiel des Sechzehntelfinal-Playoffs: Der brasilianische Superstar Vinicius Júnior soll kurz nach seinem Tor zur 1:0-Führung für Real von Gegenspieler Gianluca Prestianni auf Spanisch als „Mono“ – zu Deutsch: Affe – bezeichnet worden sein! Es folgte ein wildes Durcheinander und Vinicius Júnior weigerte sich offenbar zunächst, die Partie fortzusetzen …
Was genau passiert ist? Unklar! Was unstrittig ist: Vinicius Júnior besorgte in der 50. Minute ein absolutes Traumtor für die „Königlichen“, nachdem sich die Spanier über links nach vorne kombiniert hatten. Gegen seinen Schlenzer ins rechte obere Kreuzeck hatte Benfica-Goalie Anatoliy Trubin keine Chance. Beim Jubeln übertrieb es der Brasilianer dann ein Stück weit und Schiri François Letexier zeigte ihm dafür die Gelbe – passiert immer wieder, keine große Sache …
Extra das Trikot vor das Gesicht gezogen
Sehr wohl eine große Sache scheint dann aber die Reaktion von Gegenspieler Prestianni gewesen zu sein. Bevor dieser dem Torschützen seine Kommentare mitteilte, zog er sich sogar extra das Trikot vor das Gesicht – offenbar mit dem Hintergedanken, dass ihm so niemand seine Worte von den Lippen ablesen können würde. Vinicius Júnior stürmte umgehend zum Schiri und beschwerte sich über den Vorfall – und Letexier unterbrach die Partie sofort.
Richtig aufgelöst wurde möglicher Skandal noch (?) nicht
Minutenlang verharrten beide Teams in der Folge am Spielfeldrand, viel wurde diskutiert und aufeinander eingeredet. Was da genau besprochen wurde, ist allerdings unbekannt. Richtig aufgelöst wurde der mögliche Skandal dann aber nicht: Der Brasilianer kehrte auf den Platz zurück und die Partie wurde nach acht Minuten ohne irgendwelche Strafen fortgesetzt – eine Verlängerung auf dem „Grünen Tisch“ könnte allerdings vor allem für Prestianni noch ausstehen …
