ESC-Bewerber Nikotin holt prominente Unterstützung

Der Salzburger Musiker Dominic Muhrer trat selbst vor elf Jahren beim Song Contest an. Jetzt will er es erneut wissen. An der Seite von Sänger Nikotin will er sich „unsterblich“ machen.
Die Band „The Makemakes“ war Salzburgs Hoffnung für den Eurovision Song Contest im Jahr 2015. Mit der Nummer „I’m Yours“ traten sie für Österreich beim Heim-Song-Contest in Wien an. Geklappt hat es mit einem Sieg damals nicht. Die Liebe zur Musik ist dem Thalgauer Frontmann Dominic Muhrer aber nicht abhandengekommen. Im Gegenteil – denn heuer will er es erneut wissen. Und zwar an der Seite des Wiener Sängers Nikotin.
Muhrer ist Teil der Band rund um den Sänger mit dem düsteren Look. Aufeinander eingegroovt haben sich die beiden Musiker bereits bestens. So standen sie am Montagabend bei einem Konzert gemeinsam auf der Bühne und spielten sich und ihre Fans für den nahenden ESC warm.
Am Freitagabend entscheidet sich im ORF-Hauptabend, wer für Österreich beim heurigen Eurovision Song Contest ins Rennen geht. Unter 500 Bewerbern konnten sich Nikotin, sowie elf weitere Mitstreiter für den Vorentscheid durchsetzen.
„Unsterblich“ heißt der Titel, mit dem Nikotin und Muhrer am Freitag ins Rennen gehen. Der Song verspricht eingängigen deutschen Pop mit Tiefgang. Es gilt, die 43-köpfige internationale Fachjury und das TV-Publikum zu überzeugen. Die Chancen dürften nicht schlecht stehen. In mehreren Umfragen konnte Nikotin sich bereits im Spitzenfeld etablieren.
