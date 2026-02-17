ESC-Bewerber Nikotin holt prominente Unterstützung

Die Band „The Makemakes“ war Salzburgs Hoffnung für den Eurovision Song Contest im Jahr 2015. Mit der Nummer „I’m Yours“ traten sie für Österreich beim Heim-Song-Contest in Wien an. Geklappt hat es mit einem Sieg damals nicht. Die Liebe zur Musik ist dem Thalgauer Frontmann Dominic Muhrer aber nicht abhandengekommen. Im Gegenteil – denn heuer will er es erneut wissen. Und zwar an der Seite des Wiener Sängers Nikotin.