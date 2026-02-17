Belarus darf nicht stark an Moskau gebunden sein

Friedensnobelpreisträger Bjaljazki skeptisch

Der ebenfalls im Dezember freigelassene Menschenrechtler und Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki äußerte sich bei derselben Veranstaltung jedoch skeptisch. Er bezweifle die Bereitschaft Lukaschenkos, das von ihm seit 1994 aufgebaute autoritäre System zu reformieren. „Belarus gleicht derzeit verbrannter Erde“, meinte Bjaljazki mit Verweis auf politische Unterdrückung und eine wirtschaftliche Abhängigkeit von Russland und China. „Die Gesellschaft ist wie ein Dampfkochtopf, dessen Deckel mit allen Schrauben fest angezogen wurde.“ Regime wie das von Lukaschenko verstünden nur die Sprache der Stärke. Lukaschenkos Entscheidung, Gespräche mit den USA aufzunehmen, sei ein taktischer Schritt gewesen, der auf die Schwäche der Wirtschaft zurückzuführen sei.