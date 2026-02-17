Sportchef Mann lässt Worten Taten folgen

Red Bull Salzburg feuert erneut als Tabellenführer einen Trainer

Der Trainer kam dieser Aufforderung im Duell mit dem krassen Außenseiter – nichts anderes ist ein Vorletzter im Aufeinandertreffen mit einem Tabellenführer – nicht nach. Zum wiederholten Mal schaffte er es nicht, sich mit seiner teuren Truppe durchzusetzen. So gab es keinen anderen Weg mehr. Nach etwas mehr als einem Jahr muss der 57-Jährige seinen Platz räumen. Bemerkenswert: Zum zweiten Mal in zwei Jahren (Gerhard Struber im April 2024) feuerten die Bullen als Leader den Trainer!