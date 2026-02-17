Sportchef Mann lässt Worten Taten folgen

Die Ansage von Marcus Mann, dem Sportchef des FC Red Bull Salzburg, vergangene Woche war glasklar. Mit der Trennung von Trainer Thomas Letsch sorgt der Deutsch kurz nach dem enttäuschenden Spiel beim GAK für ein Ausrufezeichen. Dieses kommt aber keineswegs überraschend. Ein Kommentar aus der Sportredaktion.
„Nach einem verlorenen Spiel sollte man im besten Fall wieder gewinnen.“ Die Aussage von Bullen-Sportboss Marcus Mann im großen „Krone“-Interview in der vergangenen Woche war viel mehr als nur ein einfacher Satz vor dem Auswärtsspiel beim GAK. Es war eine klare Ansage an Thomas Letsch: Siegen oder fliegen!
Red Bull Salzburg feuert erneut als Tabellenführer einen Trainer
Der Trainer kam dieser Aufforderung im Duell mit dem krassen Außenseiter – nichts anderes ist ein Vorletzter im Aufeinandertreffen mit einem Tabellenführer – nicht nach. Zum wiederholten Mal schaffte er es nicht, sich mit seiner teuren Truppe durchzusetzen. So gab es keinen anderen Weg mehr. Nach etwas mehr als einem Jahr muss der 57-Jährige seinen Platz räumen. Bemerkenswert: Zum zweiten Mal in zwei Jahren (Gerhard Struber im April 2024) feuerten die Bullen als Leader den Trainer!
Das Letsch-Aus kommt alles andere als überraschend. Allein der Punkteschnitt von 1,55 Zählern pro Partie ist desolat. Auf nationaler Ebene reihte sich Enttäuschung an Enttäuschung. Dass Salzburg noch Erster ist, liegt viel mehr an der unfassbaren Schwäche der Konkurrenz, denn am „erfolgreichen Fußball“ des Vizemeisters. Diesen konnte nämlich auch der Deutsche nie zum Leben erwecken.
Sportchef Mann hingegen lässt seinen Worten gleich Taten folgen. Dafür gebührt dem 41-Jährigen Respekt. Jetzt liegt es an ihm, gleich nachzulegen – in Form einer passenden Lösung. Red Bull-Gen allein wird aber nicht reichen. Das wurde bei Letsch mehr als offensichtlich.
