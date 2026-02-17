Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frau (65) im Spital

Unfall auf Schneefahrbahn forderte eine Verletzte

Tirol
17.02.2026 20:56
Beide Autos wurden schwer beschädigt.
Beide Autos wurden schwer beschädigt.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Dienstagabend in Tirol! Eine 65-jährige Autofahrerin musste nach einem Frontalzusammenstoß auf schneebedeckter Fahrbahn ins Krankenhaus gebracht werden.

0 Kommentare

Ein 47-jähriger Deutscher war gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw auf der L211 von Breitenbach in Richtung Mariastein unterwegs. „Auf der winterlichen Fahrbahn geriet er ins Rutschen und kam auf die Gegenfahrbahn“, heißt es seitens der Polizei. Zur selben Zeit fuhr eine 65-jährige Österreicherin in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.

Autos schwer beschädigt
Die Frau erlitt erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Spital nach Kufstein gebracht. Der deutsche Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.

Lesen Sie auch:
Die Landesstraße wurde aufgrund des Unfalls zwischenzeitlich komplett gesperrt.
Sperre nach Unfall
Auto stürzt in eiskalte Ache: Insassen verletzt
17.02.2026

„Während der Unfallaufnahme kam es auf der L211 zu teilweisen Totalsperren“, so die Ermittler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
17.02.2026 20:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen
In der kubanischen Hauptstadt wird sehr viel Müll nicht mehr abgeholt.
System bricht zusammen
Auf Kuba hat selbst Müllabfuhr keinen Sprit mehr
Von links: Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif 
Premier Sharif in Wien
Stocker lobte Rückführung von Pakistanis
Endlich geht es mit den Stromkosten spürbar nach unten.
„Österreich-Tarif“
Nun fix: Verbund senkt Strompreis ab März
Er ist sich sicher: Aliens gibt es tatsächlich!
Obama glaubt an Aliens
„Es gibt sie, aber ich habe sie noch nie gesehen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
177.122 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.327 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
134.032 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1431 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1192 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
1148 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf