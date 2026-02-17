Unfall auf Schneefahrbahn forderte eine Verletzte

Ein 47-jähriger Deutscher war gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw auf der L211 von Breitenbach in Richtung Mariastein unterwegs. „Auf der winterlichen Fahrbahn geriet er ins Rutschen und kam auf die Gegenfahrbahn“, heißt es seitens der Polizei. Zur selben Zeit fuhr eine 65-jährige Österreicherin in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.