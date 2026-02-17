Unfall auf Schneefahrbahn forderte eine Verletzte

Folgenschwerer Verkehrsunfall am Dienstagabend in Tirol! Eine 65-jährige Autofahrerin musste nach einem Frontalzusammenstoß auf schneebedeckter Fahrbahn ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein 47-jähriger Deutscher war gegen 18.30 Uhr mit seinem Pkw auf der L211 von Breitenbach in Richtung Mariastein unterwegs. „Auf der winterlichen Fahrbahn geriet er ins Rutschen und kam auf die Gegenfahrbahn“, heißt es seitens der Polizei. Zur selben Zeit fuhr eine 65-jährige Österreicherin in entgegengesetzter Richtung. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos.
Autos schwer beschädigt
Die Frau erlitt erhebliche Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Spital nach Kufstein gebracht. Der deutsche Fahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.
„Während der Unfallaufnahme kam es auf der L211 zu teilweisen Totalsperren“, so die Ermittler.
