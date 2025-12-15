Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Verbrenner-Aus kippt

„Das gibt der Autoindustrie mehr Luft zum Atmen“

Motor
15.12.2025 18:30
Das Verbrenner-Aus fällt, Christian Pesau erklärt, was Österreichs Automobil-Importeure davon ...
Das Verbrenner-Aus fällt, Christian Pesau erklärt, was Österreichs Automobil-Importeure davon halten.(Bild: Krone KREATIV)

Die EU hat den Retourgang eingelegt, das Verbot für neue Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 soll fallen, am Dienstag will die Kommission die Details bekannt geben. Statt 100 Prozent sollen dann bloß 90 Prozent aller Neuwagen ohne Verbrenner auskommen. Was bedeutet das für Österreich? Die „Krone“ fragte in der Industriellenvereinigung bei Christian Pesau, Geschäftsführer des Arbeitskreises der Automobilimporteure, nach.

0 Kommentare

„Krone“: Wie nehmen Sie die neue Regelung auf?
Christian Pesau: Wir begrüßen diese Entscheidung. Sie gibt der Autoindustrie wieder mehr Luft zum Atmen. Wenngleich der Weg Richtung null Emissionen ganz klar vorgegeben ist. Aber strikte Verbote bringen in diesem Fall nichts.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Stefan Burgstaller
Stefan Burgstaller
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rückblick auf Formel 1
„Er kann nicht ganz ohne Motorsport sein“
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Bentley inszeniert den Continental GT Supersports mit leichtem Höllen-Anklang – passend zur ...
Teufelszeug
So macht Bentley den Continental GT zum Sportler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
247.799 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
166.193 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
139.770 mal gelesen
Mehr Motor
Krone Plus Logo
Verbrenner-Aus kippt
„Das gibt der Autoindustrie mehr Luft zum Atmen“
Günstige Zweiräder
Förderung für E-Mopeds und E-Motorräder verlängert
Technik erklärt
Wie funktioniert die variable Ventilsteuerung?
„Krone“-Motor-Podcast
Peugeot e5008: Was der Siebensitzer wirklich kann
Tipps für den Winter
Sieben Alternativen zum Eiskratzen: Was sie taugen

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf