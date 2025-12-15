„Das gibt der Autoindustrie mehr Luft zum Atmen“

Kroatien: Erster Lepra-Fall nach über 30 Jahren
In Split entdeckt
Die EU hat den Retourgang eingelegt, das Verbot für neue Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 soll fallen, am Dienstag will die Kommission die Details bekannt geben. Statt 100 Prozent sollen dann bloß 90 Prozent aller Neuwagen ohne Verbrenner auskommen. Was bedeutet das für Österreich? Die „Krone“ fragte in der Industriellenvereinigung bei Christian Pesau, Geschäftsführer des Arbeitskreises der Automobilimporteure, nach.
„Krone“: Wie nehmen Sie die neue Regelung auf?
Christian Pesau: Wir begrüßen diese Entscheidung. Sie gibt der Autoindustrie wieder mehr Luft zum Atmen. Wenngleich der Weg Richtung null Emissionen ganz klar vorgegeben ist. Aber strikte Verbote bringen in diesem Fall nichts.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.