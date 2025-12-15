„Das gibt der Autoindustrie mehr Luft zum Atmen“

Die EU hat den Retourgang eingelegt, das Verbot für neue Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035 soll fallen, am Dienstag will die Kommission die Details bekannt geben. Statt 100 Prozent sollen dann bloß 90 Prozent aller Neuwagen ohne Verbrenner auskommen. Was bedeutet das für Österreich? Die „Krone“ fragte in der Industriellenvereinigung bei Christian Pesau, Geschäftsführer des Arbeitskreises der Automobilimporteure, nach.