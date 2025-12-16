Warum Schimmel oft gerade im Gemeindebau wuchert

Wer heute Schimmelbefall in seiner Gemeindebau-Wohnung entdeckt und das meldet, bekommt wohl erst nach den Feiertagen Besuch von einem der sieben Wohnberater oder – in ernsteren Fällen – gleich einem von drei Bauphysikern, die sich bei Wiener Wohnen ausschließlich um dieses Thema kümmern: Von Dezember bis April häufen sich die Meldungen Jahr für Jahr, 7100 waren es im vergangenen Jahr insgesamt.