Jährlich 7100 Fälle

Warum Schimmel oft gerade im Gemeindebau wuchert

Wien
16.12.2025 06:00
Bauphysiker Florian F. prüft die Feuchtigkeitswerte in der Wand einer von Schimmel befallenen ...
Bauphysiker Florian F. prüft die Feuchtigkeitswerte in der Wand einer von Schimmel befallenen Wohnung im Karl-Marx-Hof in Wien.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Täglich Dutzende neue Meldungen über Schimmelbefall in Gemeindebau-Wohnungen muss das Expertenteam von Wiener Wohnen derzeit abarbeiten. Dabei wären vier von fünf Fällen vermeidbar. Tatsache ist aber auch: Gemeindebau-Mieter haben beim Kampf gegen Schimmel Extra-Hürden zu überwinden.

Wer heute Schimmelbefall in seiner Gemeindebau-Wohnung entdeckt und das meldet, bekommt wohl erst nach den Feiertagen Besuch von einem der sieben Wohnberater oder – in ernsteren Fällen – gleich einem von drei Bauphysikern, die sich bei Wiener Wohnen ausschließlich um dieses Thema kümmern: Von Dezember bis April häufen sich die Meldungen Jahr für Jahr, 7100 waren es im vergangenen Jahr insgesamt.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Wien
