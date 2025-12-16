Bäcker ändert Christstollen für alle Religionen

Der Christstollen hat in unseren Breiten eine lange Tradition. Die Symbolik verbindet die Weihnachtsbäckerei mit dem Christentum. Seine Form soll an das in Windeln gewickelte Jesuskind erinnern. Zahlreiche lokale Rezepte zieren die Geschichte. Weit herum bekannt sind nicht nur der Dresdner Christstollen aus dem 15. Jahrhundert oder die Weihnachtsvariante des Zauner Stollens aus dem Salzkammergut.