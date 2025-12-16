Bäcker ändert Christstollen für alle Religionen

Ex-Salzburger verrät süße Baby-News
Kind ist da!
Die Konditorei Hochleitner aus Tamsweg in Salzburg verschickt vor Weihnachten Hunderte Stück des traditionsreichen Christstollens – und das schon seit vielen Jahren. Es sollte aber mehr sein als eine katholische Leckerei: Auf Firmen-Bitten hin wurde Verpackung umgestaltet.
Der Christstollen hat in unseren Breiten eine lange Tradition. Die Symbolik verbindet die Weihnachtsbäckerei mit dem Christentum. Seine Form soll an das in Windeln gewickelte Jesuskind erinnern. Zahlreiche lokale Rezepte zieren die Geschichte. Weit herum bekannt sind nicht nur der Dresdner Christstollen aus dem 15. Jahrhundert oder die Weihnachtsvariante des Zauner Stollens aus dem Salzkammergut.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.