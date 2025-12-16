Blauer „Multifunktionär“ steht im Visier der SPÖ

Brotjob und Ehrenamt

Jägerbauer reagiert verwundert auf die Aussagen von Fürst. Die Arbeit als Parlamentarischer Mitarbeiter sei sein „Brotjob“. Und die Funktion des Landesparteisekretärs sei seit jeher eine ehrenamtliche Tätigkeit. „Laut Gesetz darf ich bei keinem Klub und keiner Partei angestellt sein – und das bin ich auch nicht“, sagt der Forchtensteiner. Zudem habe ihn das Parlament mittlerweile sicher schon überprüft, ist er überzeugt.