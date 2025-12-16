Neue Landkarte des Nahen Osten

... AUS ISRAEL
Der hektische, raue Alltag hat Israel wieder, in der Politik fliegen die Fetzen, der Krieg an drei Fronten hat so gut wie keine sichtbaren Spuren hinterlassen. Und doch ist es eine andere, neue Normalität.
Israel ist erstmals keiner nationalen Bedrohung ausgesetzt. Das Damoklesschwert der Raketenüberfälle aus Gaza und Südlibanon ist zerschlagen. Somit ist das eigentliche Kriegsziel erreicht. Doch Netanyahu ist noch nicht zufrieden. Er will der Erfüller der Sehnsucht nach der absoluten, dauerhaften Sicherheit Israels sein.
Noch sitzt die Hamas in der Hälfte des Gazastreifens, noch droht die Möglichkeit neuer Atomrüstung des Iran. Da will Netanyahu nicht einfach zuschauen. Damit hält er aber die gestresste Nation im Ausnahmezustand.
Jerusalems legendärer „Wiener“ Bürgermeister Teddy Kollek hat mir einmal gesagt: „Israel ist ein Staat aus hundert Völkern und Kulturen, welche der äußere Druck zusammenhält.“ Er hatte Sorge vor den Folgen eines Friedens, den er so herbeisehnte.
Israel ist in eine neue Ära eingetreten, in der es sich – nach einer „Abkühlungsphase“ – neu einrichten müsste. Alte Muster haben ausgedient und sollten nicht künstlich aufrechterhalten bleiben. Das Palästinenserproblem kann nicht unter dem Blickwinkel des 7. Oktober 2023 ausgeblendet werden. Ein neuer Zugang erfordert ebenso viel Mut wie die Militärstrategie in diesem Krieg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.