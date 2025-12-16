Neue Landkarte des Nahen Osten

Israel ist in eine neue Ära eingetreten, in der es sich – nach einer „Abkühlungsphase“ – neu einrichten müsste. Alte Muster haben ausgedient und sollten nicht künstlich aufrechterhalten bleiben. Das Palästinenserproblem kann nicht unter dem Blickwinkel des 7. Oktober 2023 ausgeblendet werden. Ein neuer Zugang erfordert ebenso viel Mut wie die Militärstrategie in diesem Krieg.