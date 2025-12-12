Verbrenner-Aus: Warten auf das Kleingedruckte

Aufatmen bei konservativen und rechten Parteien sowie in der europäischen Autoindustrie, Entsetzen bei den Grünen, Teilen der leisen Sozialdemokraten und Umweltexperten. Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), hatte – wie berichtet – am Donnerstag unter Verweis auf ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Festlegung der Kommission verkündet: „Bei Neuzulassungen ab 2035 soll nun statt 100 Prozent eine 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden.“