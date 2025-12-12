Vorteilswelt
Mogelei oder Rettung?

Verbrenner-Aus: Warten auf das Kleingedruckte

Politik
12.12.2025 17:52
Seit Donnerstag ist klar: Die EU-Kommission rudert beim beschlossenen Verbrenner-Verbot zurück.
Seit Donnerstag ist klar: Die EU-Kommission rudert beim beschlossenen Verbrenner-Verbot zurück.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Das Aus für Verbrenner-Aus ab 2035 lässt die Wogen hochgehen. Ob die Ankündigung eine Mogelpackung bleibt oder tatsächlich die Rettung für die schwächelnde europäische Automobilindustrie ist, wird sich bald zeigen. Das Gelingen hängt nämlich von essenziellen Faktoren ab. Krone+ zeigt, auf was es ankommt. 

Aufatmen bei konservativen und rechten Parteien sowie in der europäischen Autoindustrie, Entsetzen bei den Grünen, Teilen der leisen Sozialdemokraten und Umweltexperten. Manfred Weber, Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), hatte – wie berichtet – am Donnerstag unter Verweis auf ein Gespräch mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Festlegung der Kommission verkündet: „Bei Neuzulassungen ab 2035 soll nun statt 100 Prozent eine 90-prozentige Reduktion des CO2-Ausstoßes für die Flottenziele der Automobilhersteller verpflichtend werden.“

