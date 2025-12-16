Bei den Boardern tobt ein Generationen-Konflikt

„Unser Sport stirbt, weil nur mehr Alte fahren“, zwinkert „König Karl. Und wird Ernst: „Wir haben nicht das Übermaß an Nachwuchs, es gibt immer wieder starke Junge. Aber Snowboard ist halt ein Sport, der den Körper nicht zerstört.“ Das Credo des Olympiasiegers aus Wilhelmsburg: „Mit der Routine wächst auch die Stärke. Du brauchst bei uns Erfahrung, weil es so knapp hergeht.“