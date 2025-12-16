Vorteilswelt
Alte hängen Jugend ab

Bei den Boardern tobt ein Generationen-Konflikt

Wintersport
16.12.2025 06:30
Benjamin Karl ist auch mit 40 Jahren noch an der Weltspitze.
Benjamin Karl ist auch mit 40 Jahren noch an der Weltspitze.(Bild: Neumayr / Leo / ServusTV)

Zweiter beim Auftakt im chinesischen Mylin, Zweiter in Cortina d’Ampezzo, Gesamt-Dritter im Weltcup. Auch mit 40 Jahren bleibt Benjamin Karl eine Macht. Allerdings ist er als Routinier bei den alpinen Snowboardern in guter Gesellschaft: Die besten 21(!) im Weltcup wurden allesamt vor dem Jahr 2000 geboren, die Top-3 sind 31, 39 und 40 Jahre alt. Haben die Boarder ein Generationen-Problem?

„Unser Sport stirbt, weil nur mehr Alte fahren“, zwinkert „König Karl. Und wird Ernst: „Wir haben nicht das Übermaß an Nachwuchs, es gibt immer wieder starke Junge. Aber Snowboard ist halt ein Sport, der den Körper nicht zerstört.“ Das Credo des Olympiasiegers aus Wilhelmsburg: „Mit der Routine wächst auch die Stärke. Du brauchst bei uns Erfahrung, weil es so knapp hergeht.“

