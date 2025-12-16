Zwei harte Jahre? Es werden wohl weit mehr

Heute wissen wir: Kein Kuchen ist gewachsen, nur harte Brösel sind geblieben. Die Staatsschulden laufen, wie gerade gestern wieder bekannt wurde, immer weiter aus dem Ruder. Zwei harte Jahre? Man höre genau nach, was Stocker im März wirklich gesagt hat: „Zwei harte Jahre – mindestens!“ Es werden, so viel scheint sicher, weit mehr als zwei Jahre. Mindestens.