Damen-Slalom in Courchevel ab 17.45 Uhr LIVE

Als Dritte von 2023 hat Truppe für den bisher letzten ÖSV-Podestplatz in Courchevel gesorgt. Die Atmosphäre eines Nachtrennens mag sie. „Die Dunkelheit macht es cool. Es kommen auch Leute von daheim zuschauen. Und ich finde es gut, wenn ich ausschlafen kann“, witzelte sie. Nach einer für sie körperlich und mental fordernden Zeit in Nordamerika hat sie in der Heimat die Akkus wieder aufgeladen. „Ich habe Zeit mit der Familie verbracht und meine Freunde so gut es geht abgeklappert.“ Zurück im Stangentraining, lag ihr Augenmerk auf dem oft fehlerhaften Linksschwung. „Ich habe geschaut, dass ich da stabiler werde.“