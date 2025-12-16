Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ski-Weltcup im Ticker

Damen-Slalom in Courchevel ab 17.45 Uhr LIVE

Ski Alpin
16.12.2025 05:05
Kann Mikaela Shiffrin heute wer schlagen?
Kann Mikaela Shiffrin heute wer schlagen?(Bild: GEPA)

Der Damen-Slalom in Courchevel steht auf dem Programm. Der erste Durchgang beginnt um 17.45 Uhr. Wir berichten live, siehe Ticker unten.

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Hier der Zwischenstand:

Mit nur einem Tag Pause geht es im alpinen Ski-Weltcup der Frauen weiter. Nach dem Speed-Wochenende in St. Moritz greifen beim Nachtslalom von Courchevel am Dienstag (17.45/20.45 Uhr) wieder die Edeltechnikerinnen ins Geschehen ein. Mikaela Shiffrin ist am WM-Ort von 2023 die Frau, die es zu schlagen gilt. Die US-Ausnahmesportlerin ist im Slalom saisonübergreifend seit vier Rennen unbesiegt.

  Während Petra Vlhova weiter verletzungsbedingt zuschaut und andere Größen wie die Kugelgewinnerin Zrinka Ljutic oder Katharina Liensberger schwer in die Saison finden, spielt sich Shiffrin dieser Tage mit der Konkurrenz. 1,66, 1,23 und 1,57 Sekunden betrug ihr Vorsprung auf die Zweitplatzierte in den bisherigen drei Rennen ihrer Paradedisziplin. Fällt Shiffrin nicht aus, geht es wohl auch im französischen Nobelskiort nur darum, wie dominant ihr 105. Weltcupsieg ausfällt. Es wäre schon ihr 68. im Slalom.

Truppe geht ausgeschlafen ins Nightrace
Die letzte Siegerin, die in dieser Disziplin nicht Shiffrin heißt, ist eine Österreicherin. Katharina Truppe hat im März in Aare triumphiert und dabei auch Shiffrin (3.) hinter sich gelassen. „Ich möchte die freche Linie von Tor eins weg finden. Riskieren, am Limit fahren, dann wird es hoffentlich ein gutes Weihnachtsfest“, erklärte die nunmehrige Slalomspezialistin. Illusionen hatte sich die Kärntnerin nach Shiffrins drittem Saisonstreich in Copper Mountain keinen hingegeben. „Die Shiffrin-Festspiele werden sich noch länger hinziehen, aber sie ist nun einmal die Beste.“

Katharina Truppe
Katharina Truppe(Bild: GEPA)

Als Dritte von 2023 hat Truppe für den bisher letzten ÖSV-Podestplatz in Courchevel gesorgt. Die Atmosphäre eines Nachtrennens mag sie. „Die Dunkelheit macht es cool. Es kommen auch Leute von daheim zuschauen. Und ich finde es gut, wenn ich ausschlafen kann“, witzelte sie. Nach einer für sie körperlich und mental fordernden Zeit in Nordamerika hat sie in der Heimat die Akkus wieder aufgeladen. „Ich habe Zeit mit der Familie verbracht und meine Freunde so gut es geht abgeklappert.“ Zurück im Stangentraining, lag ihr Augenmerk auf dem oft fehlerhaften Linksschwung. „Ich habe geschaut, dass ich da stabiler werde.“

Liensberger ist vor einem Jahr als Vierte knapp am Courchevel-Stockerl vorbeigeschrammt. Angesichts der Ränge zehn und sechs sowie eines Ausfalls ortet sie selbst „noch Luft nach oben. Aber ich bin gesund und fühle mich körperlich bestens, die Stimmung im Team ist prima – also wird es sicher gut in den nächsten Monaten“, erklärte die Vorarlbergerin, die in Coldamaris einen neuen Seitensponsor am Helm gewinnen konnte.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
302.971 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
126.351 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Ausland
Alarm! Auto-Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant
110.329 mal gelesen
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, die einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt ...
Mehr Ski Alpin
Ski-Weltcup im Ticker
Damen-Slalom in Courchevel ab 17.45 Uhr LIVE
Traum-Comeback mit 41
Vonn verrät: So wurde Svindal ihr Erfolgstrainer
Krone Plus Logo
Schwere Verletzung
Von Tourist umgefahren: Saisonende für ÖSV-Talent
In Courchevel
Kathi will mit neuem Helm zurück an Ländle-Spitze
Krone Plus Logo
„Schneller“ als Vonn
Egger katapultiert ÖSV-Damen ins neue Jahrtausend

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf