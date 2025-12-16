Wolf im Ortsgebiet: „Kein Grund zur Panik“

Selbstbestimmt leben: „Das wäre mein erster Lohn“
St. Peter und der Wolf: Nachdem Meister Isegrim am Wochenende durch das Ortsgebiet von St. Peter ob Judenburg gestreift ist, flammt die Debatte um den Umgang mit dem Beutegreifer in der Steiermark wieder neu auf. Während Stimmen nach einer „praxistauglichen Verordnung“ lauter werden, sehen andere keinen Anlass für zusätzliche Maßnahmen.
Zuerst dachten noch viele an einen Scherz: Bürgermeister Franz Sattler machte am Samstag bei der Weihnachtsfeier im Seniorenheim öffentlich, dass ein paar Stunden zuvor ein Wolf durch das Ortsgebiet von St. Peter ob Judenburg spaziert war (siehe Video unten). „Natürlich schreckt man sich, wenn man das hört, aber mittlerweile hat sich die Aufregung gelegt“, sagt Sattler am Montag zur „Krone“.
