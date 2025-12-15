Spektakel mit sechs Tonnen LEDs und Brillanten

So sehen sie Rapid vs. Zrinjski Mostar live im TV
Europacup-Woche
Ein Mega-Event in der Wiener Stadthalle, mit einer logistischen Mammut-Aufgabe. Das Sieger-Team der Icon League Season 3 staubte neben 300.000 Euro auch „Championship-Ringe“ ab. Die „Krone“ war beim Kicker- und Streaming-Highlight dabei, traf unter anderem Bayern-Legende Franck Ribery und verrät, welcher Traum für ÖFB-Teamspieler Nici Seiwald bald wahr werden wird.
Als die „Krone“ den Innenbereich der Wiener Stadthalle betritt, wird man fast erschlagen. Optische Reizüberflutung! Die Icon League macht aus eine der beliebtesten Veranstaltungs-Locations Österreich kurzerhand ein Mega-Event, das nicht nur mit Bandenzauber auf Kunstrasen beeindruckt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.