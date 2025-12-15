Spektakel mit sechs Tonnen LEDs und Brillanten

Ein Mega-Event in der Wiener Stadthalle, mit einer logistischen Mammut-Aufgabe. Das Sieger-Team der Icon League Season 3 staubte neben 300.000 Euro auch „Championship-Ringe“ ab. Die „Krone“ war beim Kicker- und Streaming-Highlight dabei, traf unter anderem Bayern-Legende Franck Ribery und verrät, welcher Traum für ÖFB-Teamspieler Nici Seiwald bald wahr werden wird.