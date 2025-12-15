In Klagenfurt wimmelt es vor Bankrotterklärungen

Der Budgetantrag bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag wird wohl ein Mega-Flop, keine Partei wird den Minus-Zahlen von Finanzreferentin Constance Mochar (SP) zustimmen. Auch der Rechnungshof in Klagenfurt ist bitterböse, denn er erhält von der Stadt weiter keine Infos.
Spätestens seit 2025 ist Klagenfurt eine Pleitestadt, daran wird sich so schnell wohl nichts ändern. Der Budgetantrag bei der Gemeinderatssitzung wird ein Desaster, keine Partei wird den Zahlen von Finanzreferentin Constance Mochar (SP) zustimmen. Kann man auch gar nicht. Der Ergebnishaushalt beläuft sich ja auf minus 27,4 Millionen, der Finanzierungshaushalt sogar auf minus 52,2 Millionen Euro, eine Stadt muss jedoch ausgeglichen bilanzieren. Sogar Mochar stimmt gegen ihre eigenen Zahlen – das gab es in der Stadtgeschichte noch nie.
