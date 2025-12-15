Von Tourist umgefahren! Saisonende für ÖSV-Talent

Explosion in Wohnhaus in Frankreich: 2 Kinder tot
Kilometerweit zu hören
Beim FIS-Rennen in Kaltenbach (T) verletzte sich der Kärntner Oscar Heine schwer. Bei einer freien Fahrt (!) wurde er einfach umgefahren – die Folge: schwere Verletzung, Saisonende! Auch für Weltcup-Ass Adrian Pertl gab‘s einen Rückschlag: Wegen Rückenproblemen wird er eine mehrwöchige Pause einlegen.
Das darf ja nicht wahr sein! Kärntens Ski-Hoffnung Oscar Heine erleidet einen ganz schweren Rückschlag. Zum Start der Europacup-Saison war der 22-Jährige heuer im Slalom in Levi und Storlinkten auf Rang acht bzw. neun gefahren, fiel in Zinal (Sz) zuletzt zweimal aus – und wollte sich am Samstag bei einem FIS-Rennen in Kaltenbach (T) wieder Punkte für den Riesentorlauf holen. Was schief ging. . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.