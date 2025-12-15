Von Tourist umgefahren! Saisonende für ÖSV-Talent

Das darf ja nicht wahr sein! Kärntens Ski-Hoffnung Oscar Heine erleidet einen ganz schweren Rückschlag. Zum Start der Europacup-Saison war der 22-Jährige heuer im Slalom in Levi und Storlinkten auf Rang acht bzw. neun gefahren, fiel in Zinal (Sz) zuletzt zweimal aus – und wollte sich am Samstag bei einem FIS-Rennen in Kaltenbach (T) wieder Punkte für den Riesentorlauf holen. Was schief ging. . .