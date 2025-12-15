Ein Ranggel-Landesmeister drückte Leisach nieder

Im „Krone“-Spiel der Runde bog Virgen im ersten Pflichtspiel auswärts Leisach in der Division II West klar mit 2:7. Der Topscorer kann es nicht nur am Eis, sondern auch auf der Wiese – er ist gar Landesmeister im Ranggeln. Die Heimtruppe wartet mit neuem Flutlicht auf, hofft auf Kunsteis. Und: Heuer wird ein Gesamtmeister in der Division II ermittelt.