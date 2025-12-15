Ein Ranggel-Landesmeister drückte Leisach nieder

Biber-Baum fiel auf Straße – Auto fuhr hinein
Feuerwehr rückte an
Im „Krone“-Spiel der Runde bog Virgen im ersten Pflichtspiel auswärts Leisach in der Division II West klar mit 2:7. Der Topscorer kann es nicht nur am Eis, sondern auch auf der Wiese – er ist gar Landesmeister im Ranggeln. Die Heimtruppe wartet mit neuem Flutlicht auf, hofft auf Kunsteis. Und: Heuer wird ein Gesamtmeister in der Division II ermittelt.
Virgens Ranggler drehte beim Saisonauftakt voll auf! Denn beim ersten Spiel in der Division II West erzielte Kevin Holzer auswärts bei Leisach beim 7:2-Erfolg gleich drei Tore, sicherte so Neo-Coach Bernhard Hertscheg den perfekten Einstand. „Genial! Er ist seit 25 Jahren bei uns, hat immer hier gespielt und macht nun den Trainer“, freut es Obmann Reinhold Berger.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.