Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Günstige Zweiräder

Förderung für E-Mopeds und E-Motorräder verlängert

Motor
15.12.2025 10:59
Elektro-Motorräder – wie die BMW CE 02 – sind nicht billig – da hilft die Förderung spürbar.
Elektro-Motorräder – wie die BMW CE 02 – sind nicht billig – da hilft die Förderung spürbar.(Bild: Daniel Kraus, BMW)

Das ist eine gute Nachricht für alle, die über die Anschaffung eines Elektro-Mopeds oder -Motorrads nachdenken: Der viel zu schnell ausgeschöpfte Fördertopf wird wieder aufgefüllt. Dennoch ist Eile geboten.

0 Kommentare

Für die Förderung einspuriger E-Kraftfahrzeuge wurden weitere 500.000 Euro freigegeben, wie das Verkehrsministerium am Montag bekannt gab. Die zunächst zur Verfügung gestellten 1,5 Millionen Euro aus dem Klima- und Energiefonds seien bereits aufgebraucht.

Gefördert werden E-Mopeds der Klassen L1 und L3. Das Förderprogramm „eMove Austria“ startete heuer im Juli, die E-Moped-Förderung im Oktober.

Mit dem Programm soll die E-Mobilität in Österreich vorangetrieben werden. Die erste Fördertranche für einspurige Elektro-Kfz war den Angaben zufolge innerhalb weniger Wochen vergeben – 690 Zweiräder seien beantragt worden, zusätzlich lägen rund 620 weitere Registrierungen vor. Jetzt gibt es nochmal eine halbe Millionen Euro.

Freude in der Motorradbranche
Karin Munk, Generalsekretärin der Arge 2Rad, ist froh über die Entscheidung: „Die zusätzlichen 0,5 Millionen Euro erlauben es uns, sowohl vor als auch nach der moto-austria (Motorradmesse von 6.-8. Februar in Wels, Anm.) viele Personen zu erreichen, die mit dem Gedanken spielen, sich ein einspuriges Elektrofahrzeug zuzulegen.“

Lesen Sie auch:
Nutzt man die vorderen Fußrasten, wird der CE 02 zum Cruiser.
Kräftig elektrisierend
BMW CE 02: Eine Spur Dr. Jekyll und Mr. Hyde
11.08.2024
Neue „Alko-Limits“ fix
Hanke verbannt E-Mopeds vom Radweg auf die Straße
16.10.2025
Für Private & Betriebe
„eMove Austria“: Bonus für Zweiräder startet
09.10.2025

Für Private Bonus bis zu 1800 Euro möglich
Anträge sind bis spätestens 31. März 2026 möglich, solange die vorgesehene Summe nicht ausgeschöpft ist. Private erhalten für den Umstieg auf E-Mopeds, E-Motorräder und Ladeinfrastruktur einen E-Mobilitätsbonus von bis zu 1800 Euro. Private Ladeinfrastruktur wird mit 400 Euro für Wallboxen und in Mehrparteienhäusern mit 800 Euro für Einzelanlagen bzw. 1500 Euro für Gemeinschaftsanlagen gefördert. Für Betriebe gibt es bis zu 22.500 Euro.

Voraussetzung für den Erhalt der Förderungen ist der Einsatz von 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energieträgern.

„Mit der Aufstockung setzen wir ein klares Signal für den weiteren Ausbau klimafreundlicher Mobilität auf zwei Rädern. Elektrische Mopeds, Roller und Motorräder sind ein wichtiger Bestandteil eines modernen, nachhaltigen Verkehrssystems. Daher wollen wir die bestehende Dynamik gezielt unterstützen“, so Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ).

Ladeinfrastruktur für mehr E-Autos entscheidend
Derzeit gibt es dem Ministerium zufolge hierzulande über 250.000 batterieelektrisch betriebene Pkw im Bestand. Hinzu kämen knapp 17.000 Nutzfahrzeuge sowie mehr als 500 schwere Elektro-Lkw und „bald 500 Elektrobusse“.

„Natürlich haben wir noch einen weiten Weg, aber die steigende Anzahl an E-Zweirädern und die bereits 250.000 E-Autos in Österreich sprechen für sich“, am Montag. Entscheidend sei der Ausbau der Ladeinfrastruktur.

Aktuell verfüge Österreich über mehr als 34.700 öffentlich zugängliche Ladepunkte, davon 3600 solche mit mehr als 150 Kilowatt Leistung. Seit Mai sind rund 6500 Ladepunkte dazugekommen. 

In jedem Bundesland stehen derzeit laut Verkehrsministerium mindestens 100 Hochleistungsladepunkte zur Verfügung. Die Gesamtleistung der öffentlichen Ladeinfrastruktur liegt bei rund 2 Gigawatt. Damit würden „alle relevanten Anwendungsfälle von der privaten Nutzung bis zum Fernverkehr abgedeckt“.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Rückblick auf Formel 1
„Er kann nicht ganz ohne Motorsport sein“
Sparsam und spritzig
Mercedes CLA: Echt der versprochene große Wurf?
Münchner Meilenstein
BMW iX3: Herausragend – aber auch gut im Umgang?
Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Bentley inszeniert den Continental GT Supersports mit leichtem Höllen-Anklang – passend zur ...
Teufelszeug
So macht Bentley den Continental GT zum Sportler
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.342 mal gelesen
Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
151.018 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
118.875 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Motor
Günstige Zweiräder
Förderung für E-Mopeds und E-Motorräder verlängert
Technik erklärt
Wie funktioniert die variable Ventilsteuerung?
„Krone“-Motor-Podcast
Peugeot e5008: Was der Siebensitzer wirklich kann
Tipps für den Winter
Sieben Alternativen zum Eiskratzen: Was sie taugen
Krone Plus Logo
Mogelei oder Rettung?
Verbrenner-Aus: Warten auf das Kleingedruckte

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf