Alkoholgeschwängerte Aussage vor Gericht revidiert

Wobei der Angeklagte eigenen Angaben zufolge auch in der größten Schräglage einigermaßen die Sache im Griff gehabt haben will. Mehrmals habe er der torkelnden Freundin wieder auf die Beine geholfen. Mehrmals habe er auch die Polizei und die Rettung gerufen. So auch, als die Partnerin wieder einmal mit 3,4 Promille Alkohol im Blut in der Wohnung stürzte und sich dabei zwei Rippen brach. Der Polizei erzählte sie jedoch, von ihrem Freund wieder einmal geschlagen und misshandelt worden zu sein. Der Mann wird daraufhin bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.