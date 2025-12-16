Zwei Patienten tot: Arzt unter schwerem Verdacht

Dass über einen erfahrenen Facharzt ein Berufsverbot verhängt wird, kommt nicht oft vor. In Kärnten gibt es aber gegen einen Mediziner so schwere Vorwürfe, dass nun auch das Landesverwaltungsgericht die vorläufige Untersagung des Arztberufs bestätigt hat. Zudem soll es nach Todesfällen auch eine Anklage geben.