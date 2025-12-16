Zwei Patienten tot: Arzt unter schwerem Verdacht

Dass über einen erfahrenen Facharzt ein Berufsverbot verhängt wird, kommt nicht oft vor. In Kärnten gibt es aber gegen einen Mediziner so schwere Vorwürfe, dass nun auch das Landesverwaltungsgericht die vorläufige Untersagung des Arztberufs bestätigt hat. Zudem soll es nach Todesfällen auch eine Anklage geben.
Die Ermittlungen sind abgeschlossen, die Gutachten von medizinischen Sachverständigen eingeholt, und auch die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat den Fall fertig überprüft: Noch wird es aufgrund juristischer Formalien nicht offiziell bestätigt, aber ein beliebter Kärntner Arzt wird sich wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung und zigfacher Gemeingefährdung seiner vielen Patienten vor einem Strafrichter am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen.
Was ist passiert?
